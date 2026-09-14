Tunisie: Gabès - Nouveau souffle pour l'hôpital de La Hamma avec un endoscope chirurgical

L'hôpital local de La Hamma relevant du gouvernorat de Gabès s'est doté d'un endoscope chirurgical moderne, renforçant les capacités médicales et techniques de l'établissement.

Cet équipement permettra d'améliorer les services chirurgicaux, la prise en charge des patients et l'accès aux soins spécialisés pour les habitants de La Hamma et ses environs.

L'hôpital pratique des interventions chirurgicales depuis quelque temps avec des résultats concluants.

Dans le cadre de la poursuite de ces efforts de développement, l'établissement sera prochainement doté d'un scanner, une nouvelle étape sur la voie de la modernisation de son plateau technique en pleine expansion.