Tunisie: Gabès - Nouveau souffle pour l'hôpital de La Hamma avec un endoscope chirurgical

13 Septembre 2026
La Presse (Tunis)

L'hôpital local de La Hamma relevant du gouvernorat de Gabès s'est doté d'un endoscope chirurgical moderne, renforçant les capacités médicales et techniques de l'établissement.

Cet équipement permettra d'améliorer les services chirurgicaux, la prise en charge des patients et l'accès aux soins spécialisés pour les habitants de La Hamma et ses environs.

L'hôpital pratique des interventions chirurgicales depuis quelque temps avec des résultats concluants.

Dans le cadre de la poursuite de ces efforts de développement, l'établissement sera prochainement doté d'un scanner, une nouvelle étape sur la voie de la modernisation de son plateau technique en pleine expansion.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.