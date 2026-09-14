Congo-Kinshasa: Dialogue nation - Le Chef de l'État reçoit les propositions du regroupement AAAP

Le Président de la République, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu en audience, ce samedi 12 septembre 2026, à la Cité de l'Union Africaine, une délégation du regroupement politique Alliance des Acteurs Attachés au Peuple (AAAP), conduite par son autorité de référence, l'honorable Tony Kanku Shiku.

Au centre des échanges : la présentation au Chef de l'État des propositions de l'AAAP relatives au dialogue national, dont il a récemment annoncé la tenue.

Dans son mot liminaire, dès la sortie d'audience, M. Jean-Claude Masangu Mulongo, ancien Gouverneur de la Banque Centrale du Congo (BCC), qui assurait le porte-parolat de la délégation, a remercié le Président de la République pour l'audience accordée et l'a félicité pour l'initiative du dialogue national, qui devrait débuter incessamment par des consultations nationales.

Évoquant les motivations de ce dialogue, le porte-parole a rappelé l'agression rwandaise dont la RDC est victime depuis trois décennies et qui maintient plusieurs parties de l'Est du pays dans l'insécurité.

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À cette occasion, la délégation a présenté au Chef de l'État des propositions concrètes visant à parvenir à l'unité nationale et à apporter des solutions durables aux crises politique et sécuritaire.

Par ailleurs, l'AAAP a informé le Président de la République de son agenda de sillonner les 26 provinces afin de vulgariser ce message et de préparer les populations à ce dialogue.

En réponse, le Chef de l'État a salué cette initiative et s'est dit davantage déterminé à oeuvrer pour sa réussite, tout en se montrant confiant quant à la victoire du camp de la République.