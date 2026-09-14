Cote d'Ivoire: Incendie mortel à Angré - 05 femmes d'une même famille périssent dans les flammes

Cocody-Angré. Ce qui devait être un moment de retrouvailles familiales autour d'un mariage s'est transformé en une terrible tragédie. Cinq femmes d'une même famille ont péri dans l'incendie d'une résidence meublée, survenu dans la nuit du samedi 12 septembre 2026, à Cocody-Angré. Deux autres occupantes ont survécu, dont une grièvement brûlée.

Le drame s'est produit dans une résidence de cinq pièces située non loin du lieu où devait se tenir la réception du mariage. Les sept femmes présentes dans l'appartement s'y étaient installées à l'initiative du marié, qui avait regroupé plusieurs de ses proches à l'occasion de la cérémonie.

Une famille réunie pour un mariage

Parmi les occupantes figuraient notamment la mère du marié, plusieurs de ses soeurs, une tante et une nièce. Certaines étaient venues de Guibéroua et de Gagnoa, tandis que d'autres résidaient dans différentes localités.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon les premiers éléments recueillis auprès d'une survivante, les femmes dormaient lorsqu'elles auraient été réveillées par une importante fumée noire. Le feu se serait ensuite rapidement propagé à l'intérieur de l'appartement, compliquant les opérations d'évacuation.

Alertés, des éléments du Commissariat du 22e arrondissement de Cocody-Angré se sont rendus sur les lieux. Face à l'ampleur de la fumée, les policiers auraient escaladé la clôture et forcé l'accès à la résidence afin de porter secours aux occupantes.

Cinq victimes, deux survivantes

Avec l'appui de riverains, les forces de l'ordre ont tenté de limiter la progression des flammes en attendant l'arrivée des sapeurs-pompiers.

Malgré les opérations de secours, cinq femmes ont malheureusement perdu la vie. Il s'agit de la mère du marié, de trois de ses soeurs et d'une tante.

Deux autres occupantes ont pu être sauvées. L'une d'elles a été extraite de la résidence au cours des premières opérations de secours. La seconde, une nièce du marié, grièvement brûlée, a été évacuée vers le service spécialisé du Centre hospitalier universitaire (CHU) de Cocody.

Les circonstances encore à déterminer

À ce stade, l'origine de l'incendie reste inconnue. La Police criminelle et la Police scientifique ont été mobilisées pour effectuer les constatations nécessaires et contribuer à déterminer les circonstances exactes du sinistre.

En quelques minutes, cette réunion familiale organisée autour d'un mariage s'est donc muée en drame. Une famille venue à Abidjan pour célébrer une union se retrouve endeuillée par la disparition de cinq de ses membres, tandis que les deux survivantes sont prises en charge par les services compétents.