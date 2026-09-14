Ile Maurice: Sheila Larose, receveuse d'autobus tuée à l'arme blanche, son compagnon en détention

Sheila Larose avait 26 ans. Receveuse d'autobus, habitante de Roche-Bon-Dieu, elle est décédée dans la nuit de vendredi à samedi, des suites de graves blessures infligées au cou à l'aide d'un objet tranchant. Quelques heures après le drame, son compagnon, Alexandre Ravina, 27 ans, a été arrêté par la police, soupçonné d'être l'auteur de cette agression mortelle.

Décédée avant son transfert à Maurice

C'est vers 2 h 30 le samedi 12 septembre, que le drame s'est joué à Roche-Bon-Dieu. Sheila Larose a été grièvement blessée au cou par un objet tranchant. Transportée d'urgence, elle a été admise aux soins intensifs de l'hôpital Queen Elizabeth, situé à Crève-Coeur, où le personnel médical s'est efforcé de stabiliser son état de santé. Un transfert vers Maurice à bord d'un Dornier a été envisagé, afin qu'elle puisse recevoir des soins spécialisés, mais la jeune femme a succombé à ses blessures avant l'évacuation médicale.

Selon les informations disponibles, c'est son compagnon, Alexandre Ravina, qui est soupçonné d'être à l'origine de cette violente agression. Il a été interpellé par la police dans la foulée.

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Un communiqué de la police de Rodrigues, qui ne dévoile que les initiales des deux protagonistes conformément à sa pratique habituelle, confirme cette arrestation et précise que le suspect, qui est mécanicien de profession, est domicilié à Mont-Lubin. Il demeure actuellement en détention.

Dissensions dans le couple

Toujours selon les renseignements obtenus, le couple traversait une période difficile et aurait récemment évoqué une possible séparation, une perspective qu'Alexandre Ravina n'aurait pas acceptée. Ce climat de tension pourrait constituer la toile de fond du drame, même si les circonstances exactes de l'agression restent, à ce stade, à établir. Rien ne permet pour l'heure de dire si un différend a directement précédé le passage à l'acte.

L'enquête a été confiée à la Central Investigation Division de Port-Mathurin. L'autopsie de Sheila Larose devait être pratiquée hier, une étape qui devrait apporter des précisions sur la nature exacte des blessures et sur le déroulement des faits.

En attendant, c'est une vive émotion qui a gagné Rodrigues, où l'entourage de la jeune femme peine à comprendre comment sa vie a pu basculer en l'espace de quelques heures, au petit matin, dans l'intimité de son foyer.