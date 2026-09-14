Ile Maurice: ReA appelle à une reprise de parole des Mauriciens

Six ans après la mobilisation du 12 septembre 2020 à Mahébourg, Rezistans ek Alternativ (ReA) profite de cette date symbolique pour relancer le débat constitutionnel à Maurice.

Hier, le mouvement a réinstallé une plaque commémorative liée à cette mobilisation (photo), qui a suivi la marée noire provoquée par le MV Wakashio. Cette plaque commémore des événements clés, dont l'échouage du vraquier le 25 juillet 2020, la marée noire et la mobilisation citoyenne le 29 août, ainsi que la manifestation de Mahébourg.

David Sauvage, membre de ReA, souligne que le débat constitutionnel doit être accessible à tous et ne pas être réservé aux juristes ou politiques. Il appelle le public à faire entendre ses propositions, plaidant pour une révision constitutionnelle en tant qu'exercice de démocratie citoyenne. Parmi les thèmes prioritaires, ReA met l'accent sur les droits fondamentaux, notamment ceux des nouvelles générations, en appelant à une meilleure reconnaissance des droits économiques, sociaux et culturels. La situation des jeunes en situation de handicap est également une préoccupation, tout comme le rôle des universités et des étudiants dans ce débat. David Sauvage a insisté sur la nécessité d'un débat constitutionnel qui inclue la voix des jeunes pour définir leur avenir.

D'autres enjeux tels que le droit à la vie privée et la liberté d'information sont également mentionnés. ReA souhaite des garanties constitutionnelles face aux abus, tout en défendant l'accès à l'information pour une démocratie transparente. Le mouvement incite la population à mieux comprendre les lois existantes et à travailler sur des améliorations nécessaires.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

ReA propose aussi des actions collectives pour défendre des intérêts communs, estimant que la réforme constitutionnelle doit traiter des questions de gouvernance. Le mouvement appelle également à une plus grande responsabilité des élus, suggérant un droit de révocation pour demander des comptes.

La transparence du financement des partis politiques est une autre priorité, car une démocratie crédible doit permettre aux citoyens de comprendre ces mécanismes.

Enfin, ReA évoque l'indépendance des institutions judiciaires, notamment celle du Directeur des poursuites publiques, et propose des améliorations pour l'accès à la justice, y compris des mécanismes d'appel dans la Cour suprême.

Le mouvement soutient également la notion des "Droits de la Nature", promouvant une responsabilité collective pour la protection de l'environnement. David Sauvage insiste sur le fait que le développement économique ne peut se faire sans prendre en compte la protection des écosystèmes. ReA souhaite raviver l'esprit de mobilisation populaire pour donner une nouvelle direction à Maurice.