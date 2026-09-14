Congo-Kinshasa: Les miniers et l'archevêché de Lubumbashi s'accordent pour préserver le lycée Lubusha

12 Septembre 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

La menace de délocalisation qui planait sur le lycée Lubusha, situé dans la localité de Lwisha, appartient désormais au passé. Un compromis a été trouvé le 10 septembre entre l'archidiocèse de Lubumbashi, propriétaire de l'école, et les entreprises minières Excellent Minerals et Compagnie minière de Lwisha (COMILU).

Les trois parties se sont engagées à préserver la cohabitation entre les activités minières et scolaires, sans compromettre l'éducation. Elles ont convenu de promouvoir la formation de la jeune fille et de garantir la sécurité et la quiétude du lycée.

Les entreprises minières devront réparer les dommages causés aux infrastructures, notamment ceux liés à l'utilisation d'explosifs dans leurs activités.

« L'autorité provinciale a promis de s'impliquer et de suivre de près la situation sécuritaire », a déclaré Mgr Emmanuel Mumba, vicaire général aux oeuvres de l'archidiocèse.

Construit il y a plus de 70 ans, le lycée Lubusha était menacé de démolition depuis plusieurs années en raison de l'exploitation minière à proximité, ce qui avait créé des tensions entre l'archidiocèse et les entreprises. L'accord du 10 septembre marque une avancée dans la préservation de ce patrimoine éducatif.

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