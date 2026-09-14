Ce samedi 12 septembre 2026, le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé au Centre culturel et artistique pour les pays d'Afrique centrale la cérémonie officielle de remise des documents de formalisation à 537 jeunes entrepreneurs.

Portée par le Fonds spécial pour la promotion, l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes (FSPEEJ), cette initiative s'inscrit dans la deuxième cohorte du programme présidentiel « Debout Jeunes Congolais » et constitue un tournant décisif dans l'engagement du Chef de l'État en faveur de l'entrepreneuriat et de l'autonomisation des jeunes.

« La formalisation ne doit pas devenir une porte ouverte aux tracasseries administratives ou à une pression fiscale disproportionnée. Elle doit être un passeport vers les possibilités économiques. Elle ne doit pas être l'aboutissement de l'accompagnement public. Elle doit en constituer le commencement », a prévenu le Chef de l'État dans son allocution, exprimant son souhait de voir le FSPEEJ s'affirmer comme un puissant levier pour la croissance de ces jeunes entreprises.

Le Chef de l'État a, par ailleurs, assuré les bénéficiaires de l'accompagnement des pouvoirs publics, tout en les appelant à gérer leurs structures avec rigueur et responsabilité.

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« Si l'État doit assumer sa part du contrat en créant un environnement plus favorable aux affaires, il vous appartient, en retour, d'assumer pleinement la vôtre : respecter les règles, gérer vos entreprises avec responsabilité et vous affirmer comme de véritables partenaires du développement national. Les documents qui vous sont remis aujourd'hui ne constituent que le point de départ d'une nouvelle exigence », a souligné le Président de la République.

Les bénéficiaires de cette deuxième cohorte d'entreprises ont été sélectionnés à l'issue d'un processus d'enregistrement et d'évaluation organisé sur une plateforme dédiée.

Chaque entrepreneur a reçu un dossier comprenant sept documents indispensables à l'exercice de toute activité : le Registre du commerce et du crédit mobilier (RCCM), l'Identification nationale (ID. Nat.), les certificats de l'Office national de l'emploi (ONEM), de l'Institut national de préparation professionnelle (INPP) et de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), le numéro d'impôt ainsi qu'une lettre du ministère de l'Environnement.

Au total, 1 127 jeunes entreprises sont désormais régularisées en République démocratique du Congo. Ce bilan intègre les 347 structures de la première cohorte et les 780 nouvelles formalisées lors de cette deuxième phase, réparties entre Kinshasa (537), le Haut-Katanga (129) et le Kasaï-Oriental (114).

À travers le programme « Debout Jeunes Congolais », le Chef de l'État s'engage à placer la jeunesse au coeur de la transformation économique et sociale du pays. Cette initiative traduit sa volonté ferme d'améliorer le climat des affaires, de soutenir activement la création d'emplois et de favoriser l'émergence d'entreprises viables.