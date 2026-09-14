Ile Maurice: Après deux ans de travaux, le texte prend forme

Une première ébauche du projet de loi sur la réforme est désormais prête au ministère des Collectivités locales, après près de deux ans de travaux et de consultations.

Le processus a été lancé en décembre 2024 avec la constitution d'un comité interministériel chargé d'examiner les propositions en vue d'une réforme du système en vigueur.

Le comité est présidé par le ministre de tutelle, Ranjiv Woochit. Il comprend également les ministres Rajesh Bhagwan, Ajay Guness, Ashok Subron, Ritish Ramful, Michaël Sik Yuen, Deven Nagalingum et Raj Pentiah, ainsi que l'Attorney General, Gavin Glover. Leur première réunion s'est tenue en janvier 2025.

Soixante-dix contributions

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Dès le début des travaux, il a été décidé d'ouvrir les consultations afin de permettre aux différents acteurs de soumettre leurs propositions. Le délai avait été fixé au 31 mars 2025. À cette date, le ministère des Collectivités locales avait reçu environ 70 propositions, qui ont ensuite été étudiées par le comité.

Les discussions se sont poursuivies avec une deuxième réunion interministérielle en août 2025, puis une troisième après octobre 2025 et une quatrième en février 2026.

Tours de table

Parallèlement, les consultations ont été élargies aux représentants des collectivités locales. Des maires et adjointsmaires, ainsi que les présidents et vice-présidents des conseils de district et de nombreux conseillers, ont été invités à présenter leurs propositions.

Un atelier de travail a ainsi réuni quelque 300 personnes en février 2026. Trois à quatre semaines plus tard, les parlementaires de la majorité ont à leur tour été invités à faire part de leurs propositions lors d'un atelier organisé au Sir Harilal Vaghjee Hall, à Port-Louis.

Les travaux interministériels se sont ensuite poursuivis avec cinq autres réunions. La dernière s'est tenue le mois dernier. Au total, les différentes étapes ont permis d'examiner les propositions reçues et de recueillir les points de vue des représentants des collectivités locales et des parlementaires.