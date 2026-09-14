Congo-Kinshasa: Ebola à Djugu - Trois cas confirmés au site de déplacés de la plaine de Savo

Trois cas confirmés de la maladie à virus Ebola ont été enregistrés au site de déplacés de la plaine de Savo, dans le territoire de Djugu, en Ituri. Ce site accueille plus de 70 000 personnes dans des conditions de vie précaires, marquées par une forte promiscuité, un accès limité aux services de base et des dispositifs de prévention insuffisants. Une situation qui fait craindre une propagation rapide de l'épidémie.

Les trois personnes présentant des symptômes d'Ebola ont été transférées à l'hôpital de Fataki, où les tests ont confirmé leur contamination. Les équipes de riposte ont lancé la recherche des personnes ayant été en contact avec les malades afin de limiter la propagation du virus.

Le site de la plaine de Savo abrite plus de 70 000 déplacés vivant dans une forte promiscuité. Les abris sont surpeuplés, avec parfois cinq à dix personnes partageant un même espace. Les dispositifs de lavage des mains restent insuffisants et l'accès aux soins demeure difficile.

Les malades sont évacués vers l'hôpital de Fataki, situé à une vingtaine de kilomètres du site. Malgré l'appui de Médecins sans frontières (MSF) et de Medair, les besoins restent importants.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Emmanuel Ndalo, responsable du comité des déplacés, appelle les autorités et les partenaires humanitaires à renforcer les moyens de la riposte :

« Ici, à la plaine de Savo, les conditions de vie restent très difficiles. Les personnes vulnérables vivent dans des conditions vraiment inhumaines. Elles ont toujours besoin d'appui. Il n'y a pas assez de bidons ni de seaux pour le lavage des mains. Les habitants se débrouillent avec les moyens du bord ».

Parallèlement, les responsables du site poursuivent les campagnes de sensibilisation sur les mesures de prévention afin de réduire les risques de transmission de la maladie.