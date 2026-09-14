Afrique de l'Est: Le Soudan condamne l'attaque contre l'oléoduc « Est-Ouest » en Arabie saoudite

Khartoum, 12 Sept. 2026 (SUNA) - Le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale a condamné aujourd'hui, dans un communiqué, avec la plus grande fermeté, l'attaque criminelle visant l'oléoduc « Est-Ouest » dans le Royaume frère d'Arabie saoudite.

Le ministère a réaffirmé le rejet catégorique du Soudan de toute attaque visant les installations civiles, vitales et économiques, considérant de tels actes comme une violation flagrante de la souveraineté du Royaume et une grave menace pour sa sécurité et sa stabilité.