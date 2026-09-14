ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu, dimanche, le haut conseiller du président américain pour l'Afrique, les affaires arabes et le Moyen-Orient, M. Massad Boulos.

Ont assisté à cette audience, du côté algérien, le ministre d'Etat, chargé de l'Inspection générale des services de l'Etat et des Collectivités locales, M. Brahim Merad, le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, M. Ahmed Attaf, et le conseiller auprès du président de la République, chargé des affaires diplomatiques, M. Amar Abba.

Du côté américain, étaient présents le chargé d'affaires à l'ambassade des Etats-Unis d'Amérique, M. Mark Shapiro, et la chargée des questions diplomatiques, Mme Sarah Knight, qui accompagnaient le haut conseiller américain.