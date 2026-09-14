Gabon: Un livre sur le guerrier Mbombè-A-Gnangué, symbole de résistance à la colonisation française

Il a farouchement combattu l'administration coloniale entre 1903 et 1908. Le guerrier Mbombè-A-Gnangué est l'un des résistants gabonais à la colonisation française. Très peu connu dans l'histoire du pays, il a fait l'objet d'un livre publié par l'universitaire Franck Idiata, intitulé Mbombè- A-Gnangué et le guerrier des Mitsogo contre l'Empire colonial français au sud du Gabon de 1903 à 1908, un ouvrage paru aux Éditions universitaires gabonaises (EUG) qui a été officiellement présenté au public, en fin de semaine dernière.

L'hôtel qui a accueilli la cérémonie de dédicace du livre a été littéralement transformé en un village Tsogo, un peuple du sud du Gabon que le guerrier Mbombè-A-Gnangué a défendu, pendant cinq ans, contre l'oppression coloniale.

Franck Idiata, l'auteur, a invité des groupes traditionnels pour reconstituer une page peu connue de l'histoire nationale.

« Les raisons qui ont poussé Mbombè à se battre, c'était la brutalité de la colonisation, l'impôt de capitation ; les humiliations y compris des viols de filles, d'enfants. Et donc, Mbombè-A-Gnangué a refusé. L'armée française a perdu des dizaines et des dizaines de personnes », rappelle-t-il.

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« Mbombè ne pouvait pas gagner »

L'universitaire compare le combat et le destin de Mbombè-A-Gnangué à celui de Chaka Zoulou, en Afrique du Sud. Le guerrier zoulou a été trahi par ses propres hommes, comme le résistant gabonais.

« Mbombè ne pouvait pas gagner. Les dernières années de cette guerre étaient très pénibles parce que Mbombè était quasiment esseulé. Plusieurs de ses combattants ont été faits prisonniers ou ont été tués et puis, ce qui devait arriver, arriva. Il a été trahi », précise Franck Idiata.

Après un procès sommaire, Mbombè-A-Gnangué a été exécuté et jeté dans une fosse commune. Il n'y a ni photo ni sépulture du guerrier gabonais. Franck Idiata réclame un monument à son honneur.