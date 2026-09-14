Sénégal: Les exportations à la hausse, dopées par le pétrole

En juillet 2026, les exportations du Sénégal ont bondi de plus de 27%, à près de 670 milliards de FCFA (l'équivalent d'un peu plus de 1,02 milliard d'euros). Cette progression s'explique notamment par la hausse des exportations du pétrole et de produits pétroliers.

Les exportations sénégalaises de pétrole brut ont atteint 273 milliards de FCFA, l'équivalent de 416 millions d'euros, en juillet 2026. C'est trois fois plus qu'en juin. Les produits pétroliers raffinés ainsi que l'acide phosphorique ont contribué à cette progression.

Toutefois, elle ne concerne pas l'ensemble des marchandises. Ce sont notamment les ventes de gaz naturel liquéfié, de ciment hydraulique ainsi que de poissons qui baissent.

Malgré ce repli, la tendance générale est largement positive. Sur un an, les exportations sénégalaises ont progressé de plus de la moitié. La Suisse constitue le premier client du Sénégal. Suivent les Pays-Bas, le Mali, la Malaisie, la Finlande, la Turquie et l'Inde.

Ces statistiques confirment le poids croissant des hydrocarbures dans la balance commerciale sénégalaise. L'avenir dépendra, selon des experts, de la capacité des autres filières, notamment de l'or non monétaire, à y contribuer.