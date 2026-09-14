Ile Maurice: Lottotech et Singapore Pools renforcent leur partenariat

Noué il y a deux ans, le partenariat entre Lottotech et Singapore Pools vient d'être reconduit pour une nouvelle période de deux ans, ce à travers la signature d'un protocole d'accord étendu qui continuera de guider leur collaboration.

Ce renouvellement a été marqué par une visite à Singapore Pools en juin dernier, conduite par l'Executive Chairman de Lottotech, Tommy Ah Teck, accompagnée de membres clés de l'équipe de direction. La visite s'est articulée autour d'une session d'échange mutuel consacrée à la transformation digitale et aux pratiques opérationnelles, deux thématiques au coeur de l'évolution des opérateurs de loterie modernes face aux attentes changeantes de leurs clients.

Singapore Pools est l'unique opérateur légal de loterie, de paris sportifs et de paris hippiques à Singapour. Fort de plusieurs décennies d'expérience, l'opérateur s'est imposé comme une référence dans le secteur des loteries en Asie, reconnu pour la solidité de sa gouvernance, la maturité de ses infrastructures technologiques et la rigueur de ses pratiques opérationnelles.

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Pour Lottotech, opérateur national de la loterie à Maurice, ce lien avec un opérateur de cette taille offre un accès direct à des standards internationaux éprouvés. Le partenariat permet à l'organisation mauricienne de confronter ses propres pratiques à celles d'un opérateur reconnu, tout en adaptant les enseignements tirés au contexte local.

Depuis sa mise en place il y a deux ans, ce protocole d'accord a permis à Lottotech et à Singapore Pools d'échanger régulièrement sur les meilleures pratiques opérationnelles, l'innovation digitale s'étant imposée naturellement comme un axe d'intérêt commun, les deux organisations partageant une même orientation vers une croissance portée par la technologie.

Dans un secteur en constante mutation, où la numérisation redéfinit la manière dont les opérateurs interagissent avec leurs clients, l'accès à l'expertise d'un partenaire établi permet à Lottotech, selon la direction, de rester aligné sur les évolutions du secteur, tout en consolidant sa position en tant qu'acteur responsable et tourné vers l'avenir au sein de l'industrie mauricienne.

Le renouvellement de ce protocole d'accord traduit ainsi la volonté des deux organisations de continuer à apprendre l'une de l'autre, à mesure qu'elles évoluent chacune dans un secteur en mutation rapide, où la transformation digitale est centrale à la pérennité à long terme.