Soudan: Prof. Kamil réaffirme la volonté de renforcer la coopération avec l'Espagne

13 Septembre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Premier ministre soudanais, Prof. Kamel Idriss a réaffirmé la volonté de son gouvernement de développer et de consolider la coopération avec l'Espagne dans divers domaines. Cette position a été exprimée lors de son entretien avec l'ambassadeur d'Espagne, Daniel Losada Miyar.

À l'issue de la rencontre, l'ambassadeur espagnol a déclaré avoir transmis un message confirmant le soutien de l'Espagne à l'unité, à la souveraineté et à un avenir prospère pour le Soudan et son peuple. Il a souligné que son pays restera aux côtés du peuple soudanais.

Les discussions ont porté sur plusieurs dossiers bilatéraux et sur les perspectives de coopération commune, notamment dans les secteurs économiques, au cours de la période à venir. L'ambassadeur a salué l'accueil qui lui a été réservé et exprimé son appréciation pour la résilience du peuple soudanais face aux circonstances difficiles, formulant ses voeux de développement et de prospérité pour le pays.

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