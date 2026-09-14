Soudan: Le Premier ministre réaffirme la volonté de renforcer la coopération avec l'Espagne

13 Septembre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Premier ministre, Prof. Kamil Idris, a réaffirmé la volonté du gouvernement soudanais de développer et de consolider la coopération avec l'Espagne dans les divers domaines.

Cela a eu lieu lors de sa rencontre avec l'ambassadeur d'Espagne au Soudan, Daniel Losada Miyar, en présence du représentant spécial du Premier ministre, Dr Al-Hussein Al-Siddig Al-Hafian, et du directeur de l'administration européenne et américaine, l'ambassadeur Jamal Malik Ahmed.

À l'issue de la rencontre, l'ambassadeur espagnol a indiqué qu'il avoir transmis un message réaffirmant le soutien de son pays à l'unité et à la souveraineté du Soudan ainsi qu'à l'avenir de son peuple, soulignant que l'Espagne continuerait de soutenir des Soudanais.

Les deux parties ont examiné plusieurs questions d'intérêt commun et les moyens de renforcer la coopération bilatérale, notamment dans les domaines économiques au cours de la prochaine période.

L'ambassadeur a exprimé son appréciation pour la résilience du peuple soudanais face aux difficultés, lui souhaitant le développement et la prospérité.

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