Soudan: Le président du CST reçoit les lettres de créance de l'ambassadeur du Pakistan

13 Septembre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le président du Conseil de souveraineté de transition, le lieutenant général Abdel Fattah Al-Burhan, a reçu dimanche au palais républicain les lettres de créance du nouvel ambassadeur du Pakistan au Soudan, Atif Sharif, en présence du ministre des Affaires étrangères, Mohieddin Salem.

L'ambassadeur a transmis à Al-Burhan les salutations du président pakistanais Asif Ali Zardari, soulignant les liens historiques entre les deux pays et le soutien de son pays au Soudan pour parvenir à la paix, à la stabilité et à la réconciliation nationale.

Il a indiqué que le Pakistan soutenait les efforts du gouvernement soudanais visant à mettre fin à la guerre et à alléger les souffrances humanitaires, tout en exprimant la volonté d'Islamabad d'approfondir la coopération avec Khartoum dans les domaines économique, industriel et éducatif.

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