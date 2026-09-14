Soudan: Le président du CST reçoit les lettres de créance de l'ambassadeur du Pakistan

Le président du Conseil de souveraineté de transition, le lieutenant général Abdel Fattah Al-Burhan, a reçu dimanche au palais républicain les lettres de créance du nouvel ambassadeur du Pakistan au Soudan, Atif Sharif, en présence du ministre des Affaires étrangères, Mohieddin Salem.

L'ambassadeur a transmis à Al-Burhan les salutations du président pakistanais Asif Ali Zardari, soulignant les liens historiques entre les deux pays et le soutien de son pays au Soudan pour parvenir à la paix, à la stabilité et à la réconciliation nationale.

Il a indiqué que le Pakistan soutenait les efforts du gouvernement soudanais visant à mettre fin à la guerre et à alléger les souffrances humanitaires, tout en exprimant la volonté d'Islamabad d'approfondir la coopération avec Khartoum dans les domaines économique, industriel et éducatif.