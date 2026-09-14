Soudan: Le président du CST reçoit les lettres de créance du nouvel ambassadeur d'Espagne

13 Septembre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le président du Conseil de souveraineté de transition et commandant en chef des forces armées, le lieutenant général Abdel Fattah Al-Burhan, a reçu dimanche au palais républicain les lettres de créance du nouvel ambassadeur d'Espagne au Soudan, Daniel Losada Miler.

Al-Burhan a souhaité la bienvenue au nouvel ambassadeur et lui a souhaité plein succès dans ses fonctions, exprimant l'espoir de voir les relations bilatérales continuer à progresser et la coopération entre les deux pays se renforcer.

L'ambassadeur espagnol a transmis au président du Conseil de souveraineté les salutations du roi d'Espagne exprimant ses voeux de paix, de stabilité, de progrès et de prospérité au peuple soudanais.

Dans une déclaration à la presse, il a réaffirmé la volonté de l'Espagne de renforcer les liens d'amitié et de coopération avec le Soudan, soulignant que les relations entre les deux pays reposent sur le dialogue et le respect mutuel.

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Il a également réitéré le soutien de l'Espagne à l'unité, à la souveraineté et à l'intégrité territoriale du Soudan, ainsi qu'à ses efforts en faveur de la paix et de la stabilité.

L'Espagne soutiendra par ailleurs les efforts visant à mettre fin à la guerre, à alléger les souffrances humanitaires et à ouvrir la voie à un avenir pacifique, a-t-il déclaré, affirmant que son pays se tenait aux côtés du peuple soudanais dans ses aspirations à la sécurité, à la stabilité et à la prospérité.

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