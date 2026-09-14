Soudan: Les préparatifs de la participation du pays à la COP31 en Turquie

Le secrétaire général du Conseil supérieur de l'environnement et des ressources naturelles, Souleiman Al-Bouni Souleiman, a présidé une réunion de coordination consacrée aux préparatifs de la participation du Soudan à la COP31, prévue à Antalya, en Turquie, du 9 au 20 novembre.

Al-Bouni a souligné les effets du changement climatique sur plusieurs secteurs vitaux au Soudan, notamment l'agriculture, l'eau, l'élevage, la santé et la sécurité alimentaire.

Il a insisté sur l'importance de la conférence pour présenter les défis du pays, ses expériences en matière d'adaptation et d'atténuation, ainsi que ses projets liés au climat, à l'environnement et au développement durable.