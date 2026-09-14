Togo: Santé rime avec proximité

De nouveaux bureaux de proximité de l'Assurance maladie universelle (AMU) ont ouvert à Lomé et dans sa banlieue. D'autres sont déjà opérationnels en région, notamment à Kara, Sokodé, Dapaong, Aného et Sotouboua.

Il s'agit de bureaux conjoints, mis en place par la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) et l'Institut national d'assurance maladie (INAM), les deux organismes gestionnaires de l'AMU.

Cette présence physique permet aux bénéficiaires d'obtenir des réponses rapides à leurs questions, sans avoir à se déplacer pendant des heures. L'accueil de proximité facilite également l'obtention d'une entente préalable pour certains soins, ainsi que le suivi de pathologies chroniques nécessitant un accompagnement régulier.

L'Assurance maladie universelle vise à garantir à l'ensemble de la population togolaise, quel que soit son statut professionnel, un accès à des soins de santé de qualité. Sa gestion a été confiée en 2023, par décret, à deux organismes complémentaires : la CNSS, chargée du secteur privé et des travailleurs non-salariés, et l'INAM, qui couvre le secteur public et assimilé.

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La phase opérationnelle du dispositif a été lancée en janvier 2024, avant d'être progressivement étendue aux travailleurs non-salariés à partir d'octobre 2025. Le système repose sur le principe du tiers payant, qui dispense l'assuré d'avancer les frais de soins auprès des prestataires de santé, ainsi que sur une cotisation préalable contributive.

Ces dernières années, l'AMU a par ailleurs entamé une modernisation numérique de ses services : en avril 2026, l'INAM a lancé sa plateforme en ligne et une nouvelle carte à puce sécurisée, à la suite d'une initiative similaire déjà engagée par la CNSS.

Ces outils permettent notamment l'immatriculation en ligne et le suivi en temps réel des dossiers, dans l'objectif de simplifier les démarches administratives et de renforcer l'efficacité de la couverture sanitaire universelle au Togo.