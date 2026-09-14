Togo: Nouvelles langues étrangères au programme

13 Septembre 2026
Togonews (Lomé)

L'Université de Lomé veut renforcer les compétences linguistiques.

Dès la rentrée d'octobre, quatre nouvelles langues étrangères seront proposées : le portugais, le russe, le turc et le chinois (déjà enseigné à l'Institut Confucius).

L'objectif est d'aller au-delà du français et de l'anglais, dans un contexte où les entreprises togolaises se tournent de plus en plus vers les marchés extérieurs, à la recherche de visibilité et de compétitivité.

La pratique de langues étrangères est peu développée au Togo. L'Anglais est une nécessité avec des voisins anglophones comme le Ghana et le Nigeria.

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