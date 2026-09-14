Congo-Kinshasa: Ebola - L'Ouganda impose une quarantaine de 21 jours aux élèves en provenance du pays

L'Ouganda a renforcé ses mesures de prévention contre la maladie à virus Ebola dans le secteur de l'éducation. Désormais, les élèves en provenance de la République démocratique du Congo devront observer une quarantaine supervisée de 21 jours avant d'être autorisés à intégrer ou réintégrer leurs établissements scolaires en territoire ougandais.

Selon une directive du ministère ougandais de l'Éducation, consultée par Radio Okapi samedi 12 septembre 2026, seuls les élèves dont l'identité et le statut sanitaire auront été préalablement vérifiés pourront entrer dans le pays. Les autorités précisent que les concernés ne doivent présenter aucun symptôme de la maladie et ne doivent pas avoir été exposés à un risque élevé de contamination.

Une autorisation écrite du service de santé

Au terme de la période de quarantaine, les élèves devront subir une évaluation médicale finale et obtenir une autorisation écrite délivrée par les services de santé compétents. Aucun établissement scolaire ne sera autorisé à les accueillir sans cette attestation.

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Les élèves qui traversent quotidiennement la frontière entre la RDC et l'Ouganda sont également visés par cette mesure. Ils ne pourront pas fréquenter les écoles ougandaises tant que la transmission du virus restera active, sauf décision contraire des autorités sanitaires, précise le document du ministère.

Mise en garde

Toutefois, les établissements scolaires sont invités à conserver les places des élèves concernés jusqu'à leur retour en classe. Les autorités ougandaises insistent également sur le respect de la confidentialité et de la non-discrimination afin d'éviter toute forme de stigmatisation liée à ces dispositions sanitaires.

Par ailleurs, les écoles sont appelées à renforcer la surveillance sanitaire au sein de leurs établissements et à signaler sans délai tout cas suspect aux services compétents. Le ministère rappelle que le non-respect de ces directives constitue une violation grave des mesures de santé publique mises en place pour prévenir la propagation du virus Ebola.