Congo-Kinshasa: La Coalition C64 exige la libération de 4 de ses membres arrêtés à Kindu

Quatre membres de la Coalition Article 64 (C64) sont détenus depuis vendredi 11 septembre à Kindu (Maniema). Selon la coalition, ils ont été interpellés alors qu'ils menaient une campagne de sensibilisation auprès de la population en vue de la manifestation prévue le 15 septembre.

L'information a été rendue publique samedi lors d'une conférence de presse animée par les responsables de la plateforme. Ces derniers ont dénoncé ces « arrestations arbitraires » et exigé la libération immédiate de leurs camarades. Ils ont également appelé les autorités à garantir les libertés publiques ainsi que la sécurité des participants à la marche annoncée.

Réagissant à ces arrestations, le sénateur du Maniema, Salomon Idi Kalonda, a dénoncé les restrictions des libertés publiques dans un message publié sur son compte X. Il a notamment demandé la libération de ces détenus, présentés comme membres du parti Ensemble pour la République :

Jovit Famba

Pascal Kasema

Milla Dipenge

Omba Lumumba.

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Selon le sénateur, ces quatre militants ont été arrêtés alors qu'ils mobilisaient la population dans le cadre des préparatifs de la marche de l'opposition organisée par la Coalition C64 et programmée pour le 15 septembre.

De son côté, la coalition maintient que ses membres ont été arrêtés de manière injustifiée et réitère son appel à leur libération sans condition. Elle exhorte également les autorités à respecter les lois de la République et à garantir l'exercice des droits et libertés consacrés par la Constitution.