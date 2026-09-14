Sénégal: Sortie vendredi d'un livre du journaliste Sidy Diop consacré à Dabakh

Dakar — Le journaliste sénégalais annonce la parution, vendredi, de son ouvrage intitulé "Dabakh, la pédagogie de la bonté" et consacré au défunt khalife général des Tidianes El Hadji Abdou Aziz Sy Dabakh (1904-1997).

Cette figure majeure de la spiritualité sénégalaise et conscience morale de plusieurs générations est décédé le 14 septembre 1997 à l'âge de 93 ans.

Publié par Les Editions du Soleil nouvellement portées sur les fonts baptismaux, "'Dabakh, la pédagogie de la bonté" propose moins une biographie classique qu'une plongée dans une personnalité exceptionnelle, dont l'existence fut placée sous le signe de la foi, du savoir, de l'humilité, de la générosité et du service de l'homme, fait savoir son auteur dans un communiqué de presse.

"Le livre s'attache à restituer un Dabakh intime et humain, à travers des témoignages, des récits et des anecdotes de ceux qui l'ont connu", a indiqué le journaliste, précisant qu'au fil des pages, apparaît ensuite le visage d'un khalife singulier.

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"C'est un homme qui ne concevait pas l'autorité comme un pouvoir mais comme une responsabilité. Il ne régna pas, il servit. Il ne domina pas, il rassembla", écrit l'auteur.

Il signale joute que le khalifat de Serigne Abdoul Aziz Sy Dabakh est présenté comme "une période d'unité, de reconstruction, de dialogue et d'apaisement".

Selon son auteur, cet ouvrage s'intéresse surtout à cette pédagogie incarnée, celle d'un homme dont les gestes ordinaires devenaient des leçons de vie. "Son humilité, son attention aux plus faibles, son respect de chacun, sa capacité à pardonner et à transformer les conflits en occasions de réconciliation constituent le fil rouge de l'ouvrage", explique l'écrivain-journaliste.

Il souligne que l'ouvrage ne regarde pas seulement vers le passé, il interroge aussi l'actualité du message de Dabakh dans un Sénégal confronté aux tensions, aux divisions et aux incertitudes.

"Justice, vérité, dialogue, respect de l'autre, responsabilité citoyenne, solidarité et paix occupent une place importante dans cette réflexion. Dabakh y apparaît comme un homme qui portait dans sa parole le souci du Sénégal et qui considérait la vérité et la justice comme des exigences morales", dit l'auteur.

L'ambition du livre, indique-t-il, tient ainsi dans une conviction simple, selon laquelle "l'héritage de Dabakh ne se résume pas à un souvenir. Il constitue une proposition pour le présent".

"+La pédagogie de la bonté+ devient alors le nom d'une manière d'être au monde. Une manière de servir sans dominer, de transmettre sans écraser, de corriger sans humilier et de pardonner sans faiblesse", lit-on dans le communiqué.