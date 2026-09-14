Afrique: Ligue des champions de la CAF - Teungueth FC passe le premier et retrouve Colombe du Cameroun

Dakar — L'équipe de Teungueth FC s'est qualifiée dimanche pour le deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions de la Confédération africaine de football (CAF), grâce à son succès (1-0) sur le FC Canchungo de la Guinée Bissau.

L'unique but des Rufisquois a été inscrit par Ibou Aidara à la 49e minute de cette rencontre jouée au stade Léopold Sédar Senghor.

Au match aller, les champions du Sénégal avaient battu leurs adversaires sur le même score.

Au prochain tour, Teungueth FC va affronter Colombe Sportive du Dja et Lobo du Cameroun.

Les champions du Cameroun ont éliminé le Stade Malien aux tirs au but (4-3), après deux matchs nuls (0-0) à l'aller comme au retour.

La double confrontation entre Teungueth FC et Colombe est prévue en octobre, le match aller étant prévu entre le 16 et le 18 octobre, avant la manche retour programmée entre le 23 et le 25 octobre.