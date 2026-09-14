Sénégal: Diourbel - La Ligue régionale inaugure son nouveau siège, rend hommage à Youssou Touré et Ibrahima Dacosta

Diourbel — La Ligue régionale de football de Diourbel (centre) a inauguré, dimanche, son nouveau siège, implanté au sein du stade Ély Manel Fall, en présence du président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Abdoulaye Fall, de celui de la Ligue régionale, Ely Birahim Fall, de responsables sportifs et de plusieurs acteurs du football régional, a constaté l'APS

Le siège a été baptisé du nom de feu Youssou Touré, ancien entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal et de la Compagnie sucrière sénégalaise (CSS), en hommage à sa contribution à l'encadrement et au développement du football sénégalais.

Une des salles du nouveau siège porte également le nom d'Ibrahima Dacosta, ancien correspondant de l'Agence de presse sénégalaise (APS) à Diourbel, décédé le 15 novembre 2023 à l'âge de 72 ans.

Il avait collaboré pendant une vingtaine d'années avec l'APS, notamment dans la couverture de l'actualité sportive et du football dans le Baol.

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Ibrahima Da Costa avait également exercé les fonctions de directeur technique régional (DTR) du football, après avoir débuté sa carrière comme joueur à la Société électrique et industrielle du Baol (SEIB) de Diourbel, avant de devenir entraîneur.

À travers l'inauguration de ce nouveau siège et le baptême de ses locaux, la Ligue régionale de football de Diourbel entend renforcer son cadre institutionnel et administratif, tout en perpétuant la mémoire de deux personnalités ayant marqué la vie sportive de la région.

Ibrahima Dacosta, décrit par ses proches et confrères comme un passionné de football et un homme engagé dans la promotion du sport, a été inhumé au cimetière de Keur Gou Maag, dans la commune de Diourbel.

D'autres salles du nouveau siège portent également les noms de figures ayant marqué l'histoire sportive de la région de Diourbel.