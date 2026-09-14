Sénégal: Un mouvement veut contribuer au développement socio-économique de Thilogne

Thilogne — Le mouvement "Dental Thilogne au Coeur" entend mobiliser les compétences des filles et fils de Thilogne au Sénégal et à l'étranger afin de contribuer au développement de cette commune de la région de Matam (nord), a indiqué son coordonnateur, Cheikh Tidiane Dia.

"Il faut unir les compétences de nos fils et filles d'ici et d'ailleurs pour catalyser le développement économique, social et culturel de Thilogne", a-t-il déclaré lors d'une rencontre avec la presse consacrée à la présentation des nouvelles orientations et activités du mouvement.

Selon lui, la ville de Thilogne compte une importante réserve de compétences et d'expériences sur laquelle elle peut davantage s'appuyer pour accompagner ses projets et renforcer les initiatives locales.

Il a insisté sur la nécessité de créer une dynamique permettant aux ressortissants de Thilogne établis hors de la commune de participer, aux côtés des acteurs locaux, à la réflexion et à la mise en oeuvre d'actions en faveur du développement local.

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Cette démarche repose, selon lui, sur une meilleure synergie entre les populations vivant à Thilogne et celles établies dans d'autres régions du Sénégal ou à l'étranger.

"Notre action repose notamment sur une synergie avec la diaspora et l'ensemble des acteurs locaux", a-t-il souligné, précisant que cette orientation constitue l'un des trois piliers de la vision portée par " Dental Thilogne au Coeur".

Le mouvement entend ainsi favoriser la mise en commun des expertises, des expériences et des initiatives des fils et filles de Thilogne dans différents domaines susceptibles de contribuer au développement de la commune.

Cheikh Tidiane Dia a également appelé les jeunes, les femmes et l'ensemble des forces vives de Thilogne à s'inscrire dans cette dynamique collective.

Pour le coordonnateur de "Dental Thilogne au Coeur", la mobilisation de toutes les compétences, locales ou issues de la diaspora, doit contribuer à renforcer la participation citoyenne et à accompagner les efforts de développement de la commune.