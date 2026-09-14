Afrique: UFOA-A /U17 - Les Lionceaux tenus en échec par les Baby Scorpions

Dakar — L'équipe nationale de football du Sénégal des moins de 17 ans a été tenue en échec (0-0) par celle de Gambie, ce dimanche, en match comptant pour la troisième journée du tournoi qualificatif de la Coupe d'Afrique des nations (CAN), pour le compte de zone A de l'UFOA/A.

Cette rencontre de la poule A s'est déroulée au Stade Lat Dior de Thiès

Déjà qualifiés pour les demi-finales, les Lionceaux et les Baby Scorpions jouaient pour la première place de leur groupe.

Les deux équipes ont obtenu deux victoires et un match nul.

Avec un meilleur goalevarage, les Sénégalais terminent à la première place.

Lionceaux et Baby Scorpions connaîtront leurs adversaires lundi, à l'issue de la dernière journée du groupe B.

Le deuxième billet de ce groupe va se jouer entre la Guinée et le Mali.

La Sierra Leone a déjà validé sa qualification pour les demi-finales.