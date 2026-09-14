Afrique: UFOA-A /U17 - Les Lionceaux tenus en échec par les Baby Scorpions

13 Septembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'équipe nationale de football du Sénégal des moins de 17 ans a été tenue en échec (0-0) par celle de Gambie, ce dimanche, en match comptant pour la troisième journée du tournoi qualificatif de la Coupe d'Afrique des nations (CAN), pour le compte de zone A de l'UFOA/A.

Cette rencontre de la poule A s'est déroulée au Stade Lat Dior de Thiès

Déjà qualifiés pour les demi-finales, les Lionceaux et les Baby Scorpions jouaient pour la première place de leur groupe.

Les deux équipes ont obtenu deux victoires et un match nul.

Avec un meilleur goalevarage, les Sénégalais terminent à la première place.

Lionceaux et Baby Scorpions connaîtront leurs adversaires lundi, à l'issue de la dernière journée du groupe B.

Le deuxième billet de ce groupe va se jouer entre la Guinée et le Mali.

La Sierra Leone a déjà validé sa qualification pour les demi-finales.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.