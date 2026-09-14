Sénégal: Saint-Louis - L'AEEMS prône le retour aux valeurs traditionnelle et religieuse face à la mondialisation

Saint-Louis — Le président de l'Association des élèves et étudiants musulmans du Sénégal (AEEMS), Issa Baboucar Diédhiou, appelle la jeunesse sénégalaise à faire preuve de résilience face aux influences de la mondialisation et à revenir aux valeurs traditionnelles et religieuses.

"Le phénomène de la mondialisation veut qu'aujourd'hui, il y ait des valeurs qui sont quelque peu universelles et qui ne sont pas totalement en conformité avec nos cultures traditionnelles", a-t-il fait observer dans un entretien avec la presse, dimanche, à Saint-Louis, en marge de la clôture du "camp daara" d'une dizaine de jours, initié par l'AEEMS.

Il appelle, dans ce contexte, la jeunesse à "un retour aux valeurs cardinales, pour que, malgré le phénomène de la mondialisation et les influences externes que nous subissons, nous puissions nous cramponner à nos valeurs traditionnelles et religieuses".

Pour M. Diédhiou, de cette manière, "ces influences ne pourront pas avoir un impact néfaste" sur la jeunesse, cette catégorie de la population", qui fait selon lui face à des défis liés à l'usage de drogues.

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"Retour aux valeurs cardinales dans une société en décadence" est le thème retenu pour ce "camp daara" de l'Association des élèves et étudiants musulmans du Sénégal.

Il a également invité l'État à accompagner les structures telles que l'AEEMS, qui, dit-il, jouent un rôle essentiel dans l'encadrement de la jeunesse.

"À l'endroit des autorités étatiques, c'est-à-dire de l'État, nous appelons à appuyer [les structures telles que] l'AEEMS, qui ont un rôle essentiel dans l'accompagnement et l'encadrement de la jeunesse", a dit M. Diédhiou.

Ce "camp daara", qui a réuni 300 élèves et étudiants, a été clôturé en présence de partenaires de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis.