Sénégal: JOJ Dakar 2026 - La direction du Cadre de vie lance une opération de désencombrement et d'embellissement à Saly

Mbour — Une opération de désencombrement et d'embellissement des espaces publics a été lancée dans la nuit de samedi à dimanche à Saly (Mbour), dans le cadre des préparatifs des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, a constaté l'APS.

L'opération a été conduite par la direction générale du Cadre de vie et de l'Hygiène publique, en collaboration avec les autorités administratives locales, les collectivités territoriales, la police et la Société d'aménagement et de promotion des zones et côtes touristiques du Sénégal (SAPCO).

"Il ne s'agira pas seulement de faire des opérations de désencombrement, mais de faire également derrière des opérations d'embellissement", a expliqué le directeur général du Cadre de vie et de l'Hygiène publique, Bouna Seck.

Selon lui, les opérations s'inscrivent dans la préparation des JOJ Dakar 2026, notamment dans les zones de Dakar, Saly et Ngaparou, où plusieurs sites ont été retenus.

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"Comme on le dit souvent, c'est désencombrer, nettoyer et embellir", a-t-il souligné, annonçant des opérations d'aménagement et d'embellissement après le désencombrement.

"Nous avons nos hôtes qui doivent venir et qui doivent trouver un cadre de vie sain, un cadre de vie digne, un cadre de vie vraiment agréable", a ajouté M. Seck.

Il a indiqué que dans ce cadre, des aménagements solaires, des plantations d'arbustes et des espaces verts sont prévus à l'entrée de Saly et dans les zones concernées par l'opération.

L'opération a débuté par l'enlèvement d'épaves sur l'axe allant du croisement de Saly à Bienvenue, a de son côté signalé le sous-préfet de l'arrondissement de Sindia, El Hadj Bocoum. "Une quarantaine d'épaves a été enlevée", a-t-il indiqué.

De plus, une opération de déguerpissement est prévue après la délivrance de sommations aux personnes occupant les espaces concernés.

"En principe, on doit aller jusqu'au rond-point Saly", a-t-il précisé, annonçant également une opération similaire à Ngaparou.

Au total, les opérations devraient couvrir "très certainement cinq à six kilomètres" d'espaces à désencombrer, selon le sous-préfet.

El Hadj Bocoum a par ailleurs salué le travail effectué précédemment par les forces de sécurité pour empêcher le retour des installations dégagées lors d'une opération menée en octobre-novembre dernier sur l'axe Croisement-Bienvenue.

"Force est de constater quand même que la police a veillé à ce que les installations qu'on a enlevées là-bas ne reviennent pas", s'est-il félicité.

Il a également salué l'accompagnement de la direction générale du Cadre de vie, qui doit intervenir après les opérations de déguerpissement pour procéder aux aménagements.

"En substance, nous nettoyons le cadre de vie en ville", a résumé le sous-préfet, se disant convaincu de la volonté du directeur général et de son équipe, dont il a salué le "travail remarquable" sur le terrain.