Sénégal: La FSF salue la carrière internationale d'Édouard Mendy

Dakar — La Fédération sénégalaise de football (FSF) a salué le parcours en sélection d'Édouard Mendy, qui a annoncé dimanche avoir mis fin à sa carrière internationale

Le portier de l'équipe nationale du Sénégal a annoncé, dans une vidéo rendue publique le même jour, avoir décidé de mettre fin à sa carrière internationale.

Pour la Fédération sénégalaise de football, il y a des carrières que l'on mesure en sélections, en trophées et en statistiques mais celles de l'ancien portier international se mesurent à la place qu'elles occupent dans la mémoire d'un peuple.

"Édouard Mendy, ton histoire avec les Lions appartient désormais à cette catégorie. Tu as gardé les buts du Sénégal dans les rendez-vous qui comptaient et tu as grandement contribué à faire briller nos premières étoiles sur le maillot des Lions", écrit la FSF sur ses plateformes digitales.

Agé de 34 ans, le portier d'Al-Ahli (élite saoudienne) est présent en sélection depuis septembre 2018.

Avec les Lions, Edouard Mendy a remporté deux Coupe d'Afrique des nations (CAN) et a disputé autant de fois la Coupe du monde avec le Sénégal.