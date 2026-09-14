Sénégal: Ziguinchor - Les femmes invitées à accompagner la vision du chef de l'Etat pour la Casamance

Ziguinchor — L'ambition du chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye, est de faire de la Casamance "un territoire de développement, de prospérité, de paix et d'opportunités", a affirmé, dimanche, à Ziguinchor (sud), la présidente du conseil de surveillance du Commissariat à la sécurité alimentaire et à la résilience (CSAR), Ndèye Sokhna Ndiaye Badji, appelant les femmes de la région à accompagner cette vision.

"Nous devons saluer cette vision du chef de l'Etat pour la Casamance et l'accompagner avec responsabilité. Il faudra porter ses projets, expliquer sa vision, défendre son action et les présenter auprès des populations", a dit la nouvelle présidente du conseil de surveillance du Commissariat à la sécurité alimentaire et à la résilience.

Elle intervenait lors de la mise en place d'un réseau des femmes de Ziguinchor pour le développement.

Selon Mme Badji, les projets du président de la République traduisent une ambition forte, consistant à faire de la région un territoire de développement, de prospérité, de paix et d'opportunités.

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Ndèye Sokhna Ndiaye Badji a aussi appelé les femmes à se mobiliser davantage, en restant debout pour être prêtes à jouer leur rôle dans la construction du Sénégal.

"Nous devons nous mobiliser pour porter le projet du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye partout en Casamance, dans chaque quartier, dans chaque commune, mais dans chaque village", a-t-elle soutenu.

Les femmes doivent aller à la rencontre de leurs autres camarades de la région, écouter leurs préoccupations, comprendre leurs difficultés et identifier leurs besoins, pour "un engagement utile matérialisé par l'écoute, l'action et la transformation".

Elle a lancé un appel à l'unité, à la responsabilité et à la solidarité, afin de privilégier l'intérêt général et de dépasser "les considérations personnelles".

"Marcher seul, c'est bien, mais marcher ensemble, c'est encore mieux. Une femme seule peut accomplir beaucoup, mais des femmes unies peuvent transformer toute une communauté. Nous voulons être celles qui proposent, celles qui mobilisent, mais aussi celles qui décident", a lancé Mme Badji à l'endroit des femmes du réseau.

Cet engagement, dit-elle, doit être traduit par des résultats concrets, notamment dans l'autonomisation des femmes, l'entrepreneuriat, la formation, l'emploi des jeunes et le développement des communautés pour améliorer la vie des populations.