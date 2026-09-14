Afrique: Babacar Mbengue, un homme en terrain connu à la tête de la SAPCO-Sénégal

Dakar — Nommé à la tête de la Société d'aménagement et de promotion des côtes et zones touristiques du Sénégal (SAPCO-Sénégal), Babacar Mbengue retrouve une structure qu'il connaît bien après, près de trente ans d'expérience dans la gouvernance publique, le développement territorial, le tourisme et la transformation numérique.

Ingénieur informaticien de formation et spécialiste du développement économique territorial, il a occupé plusieurs responsabilités au sein de la SAPCO-Sénégal, notamment celles de directeur de l'Exploitation de la station balnéaire de Saly Portudal, directeur de la Gestion des stations touristiques et directeur des Systèmes d'information et du Numérique.

De juin 2015 à octobre 2025, Babacar Mbengue a participé à plusieurs chantiers structurants de la société, dont la création et le déploiement de la Direction des systèmes d'information, la digitalisation des processus métiers et le projet "Sénégal Digital Tourism", développés avec l'appui de partenaires internationaux.

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Son parcours comprend également une expérience dans la conduite de projets d'envergure. Point focal du Projet de développement du tourisme et des entreprises (PDTE), financé par la Banque mondiale, il a participé à la coordination des concertations multisectorielles relatives au projet de protection et de restauration du littoral, d'un investissement de 70 millions de dollars.

Babacar Mbengue dispose par ailleurs d'une expérience dans la gestion hôtelière. Il a dirigé l'hôtel Laguna Beach à Saly et accompagné plusieurs projets et établissements touristiques dans leur développement et leur restructuration.

Depuis 2022, il exerce également les fonctions de président de la Commission des finances de la commune de Mbour (ouest), où il intervient notamment sur les orientations budgétaires, le suivi des investissements publics territoriaux et la mobilisation des recettes de la collectivité.