Afrique: Hand - Finale du championnat d'Afrique junior - L'Egypte in extremis

Une finale attendue, une finale difficile pour les deux équipes, l'Egypte et la Tunisie, qui ont presque déroulé tout au long du tournoi. Mais le plus beau c'est que les deux formations ont décidé d'adopter le même système de défense. Une défense avancée qui se transforme en individuelle lorsque les distances se resserrent. Difficile d'autant plus qu'au sein des deux équipes, il n'y avait pas d'individualités capables d'embarquer le vis-à-vis ou de prendre en défaut le dispositif mis en place. Les Tunisiens repartent de plus belle et terminent la première mi-temps avec trois points d'avance 14 / 11.

Jeu intéressant certes, mais nous étions bien curieux de voir la « réserve « égyptienne. Si c'est tout ce qu'ils possèdent vraiment, il n'y a pas de quoi alimenter sérieusement l'équipe des seniors à leur disposition actuellement. Il y avait des joueurs bien en souffle, techniquement valables mais pas de lumières.

Côté tunisień, il y a quelques promesses et surtout au niveau collectif qui a aidé considérablement l'ensemble pour maîtriser le jeu de l'adversaire. Il faudrait reconnaître que le tournoi des Jeux Méditerranéens a fait du bien à cette équipe qui a paru à l'aise sur le plan collectif, mais quelque peu émoussée physiquement.

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En seconde période, les deux formations ont gardé leurs dispositifs. Avec toutefois le réveil des bras des deux équipes qui firent évoluer le score et ont bien inquiété les deux gardiens. Les Égyptiens, devenus menaçants, reviennent à 16 à 15 puis 17 à 17.

Dans nos archives Ligue 1- 24e journée - L'EST et le CA accrochésLes Tunisiens s'installent dans une défense de zone avec sortie systématique sur le porteur du ballon. Le jeu devient lent et quelque peu décousu. Mais cela n'empêche pas les Pharaons de décoller à 18/17, 19/17

Les choses deviennent sérieuses et sentant que leurs adversaires prenaient confiance, les Tunisiens repartent à l'attaque et égalisent 19 à 19.

Les Égyptiens, plus en souffle, accélèrent la cadence et arrivent à décoller de leurs vis-à-vis 28 à 25. Le gardien égyptien fait des miracles, ce qui rend la tâche des Tunisiens encore plus difficile. Une victoire finale 31-29 qui a récompensé l'équipe la plus régulière et qui a su doser ses efforts.