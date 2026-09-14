Cote d'Ivoire: Bouaké - Amadou Koné s'assure de l'effectivité de la pose des plaques sécurisées

Quelques jours après le lancement de l'opération à Bouaké, le ministre des Transports et des Affaires maritimes, Amadou Koné, s'est rendu, samedi 12 septembre 2026, au Guichet unique automobile (GUA) pour constater l'état d'avancement de la pose des nouvelles plaques d'immatriculation des motos et tricycles.

À Bouaké, l'opération de pose des nouvelles plaques d'immatriculation sécurisées pour les engins à deux et trois roues est effectivement en cours. Pour s'en assurer, le ministre des Transports et des Affaires maritimes, par ailleurs maire de la commune, Amadou Koné, a effectué une visite de terrain, samedi 12 septembre 2026, au Guichet unique automobile (GUA).

Accueilli par le directeur régional des Transports du Gbêkê, les responsables de Côte d'Ivoire Logistique (CIL) et les agents du GUA, le ministre était accompagné du directeur général des Transports terrestres et de la Circulation, Oumar Sacko, ainsi que de plusieurs autorités municipales.

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Sur place, Amadou Koné a pu suivre les différentes étapes de l'opération, de la vérification des dossiers jusqu'à la pose des plaques. Il a également procédé lui-même à la fixation d'une plaque sur une moto.

« Je suis venu constater et m'assurer que le travail se passe bien et que les usagers sont bien pris en charge », a expliqué le ministre.

Selon lui, le constat effectué à Bouaké est satisfaisant. « Les délais sont respectés, l'accueil est professionnel et surtout, nos populations ont compris l'enjeu », a-t-il relevé, avant de saluer le professionnalisme des agents mobilisés.

La présence des usagers sur le site traduit, selon les responsables, l'engagement progressif des propriétaires de motos et de tricycles à se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions.

Un outil contre les fausses plaques

Les nouvelles plaques d'immatriculation sont équipées de dispositifs de sécurité, notamment d'un QR code et d'un film de sécurité destiné à empêcher leur falsification. Le dispositif doit contribuer à lutter contre les fausses plaques et le dédoublement d'immatriculation.

Il vise également à faciliter les contrôles des forces de l'ordre, à améliorer la fiabilité du fichier national du parc automobile et à renforcer la lutte contre l'insécurité et l'incivisme routier.

Pour Amadou Koné, la plaque sécurisée constitue ainsi un outil important dans le dispositif de sécurité routière. « La nouvelle plaque est un outil de lutte contre l'incivisme routier et un instrument de sécurité nationale », a-t-il affirmé.

293 accidents impliquant des motos

Cette visite intervient dans un contexte marqué par la recrudescence des accidents impliquant les engins à deux roues dans la capitale du Gbêkê.

Lors d'un récent Conseil municipal, Amadou Koné avait fait état de 675 accidents enregistrés à Bouaké depuis janvier 2026, dont 293 impliquant des motos.

La mise en circulation de plaques sécurisées pour les motos et tricycles s'inscrit donc dans la stratégie annoncée par les autorités pour renforcer l'identification des engins, améliorer les contrôles et lutter contre l'incivisme sur les routes.

À Bouaké, le défi est désormais de maintenir le rythme de l'opération et d'amener l'ensemble des usagers concernés à se conformer aux nouvelles exigences.