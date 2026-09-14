Cote d'Ivoire: Salon 'IFTM Top Resa 2026' - Le pays veut séduire davantage le marché Français

La destination ivoirienne sera à l'honneur au Salon IFTM Top Resa, prévu du 15 au 17 septembre 2026 à Paris. Conduite par le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, une délégation d'acteurs du secteur entend renforcer la visibilité de la Côte d'Ivoire et nouer de nouveaux partenariats sur le marché français et européen.

Paris sera, durant trois jours, le carrefour des professionnels du tourisme mondial. Du 15 au 17 septembre 2026, le salon IFTM Top Resa réunira à Paris Expo Porte de Versailles plus de 34 000 professionnels et 1 200 exposants. Un rendez-vous auquel la Côte d'Ivoire entend prendre toute sa place avec sa marque touristique « Sublime Côte d'Ivoire ».

Conduite par Siandou Fofana, ministre du Tourisme et des Loisirs, la délégation ivoirienne sera composée de plusieurs opérateurs de l'écosystème touristique et ludique. Objectif : présenter les atouts de la destination ivoirienne, mais surtout consolider sa position sur un marché français considéré comme stratégique.

Miser sur le marché français

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La participation ivoirienne intervient dans un contexte où la France demeure un important marché émetteur de voyageurs vers l'Afrique. Selon les données communiquées par le ministère, plus de deux millions de voyageurs français se rendent chaque année sur le continent.

Pour la Côte d'Ivoire, le salon représente donc une occasion de renforcer les relations avec les professionnels du voyage, de présenter son offre touristique et de rechercher de nouvelles opportunités commerciales.

« La valeur du voyage, c'est celle des émotions partagées, des cultures qui se rencontrent et des horizons qui s'élargissent », a déclaré Siandou Fofana avant son départ pour Paris. Pour le ministre, les salons professionnels constituent également des espaces où les destinations peuvent « se révéler, séduire et convaincre ».

Une stratégie autour de « la valeur du voyage »

Au-delà de la promotion de ses plages, de son patrimoine culturel et de son hospitalité, la Côte d'Ivoire entend inscrire sa participation dans une réflexion plus large autour du thème « La valeur du voyage ».

Cette approche met en avant les retombées économiques du tourisme, mais aussi ses dimensions sociales et culturelles. À travers sa présence à IFTM Top Resa, Abidjan ambitionne notamment de renforcer la notoriété de sa destination en France et en Europe, de développer les partenariats entre professionnels et de promouvoir une offre touristique davantage tournée vers l'innovation.

La mission bénéficiera par ailleurs de l'appui de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, Maurice Bandaman, et de Fatim Camara, directrice du Bureau du Tourisme et des Loisirs à Paris.

Pour les autorités ivoiriennes, l'enjeu est désormais de transformer cette vitrine internationale en opportunités concrètes pour les professionnels du secteur et, au-delà, de conforter la place de la Côte d'Ivoire parmi les destinations touristiques africaines.