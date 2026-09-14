Cote d'Ivoire: Incendie mortel à Cocody-Angré - Myss Belmonde Dogo et Moussa Sanogo au chevet de la famille endeuillée

Un séjour familial placé sous le signe de la célébration s'est transformé en drame, samedi 12 septembre 2026, à Cocody-Angré. Cinq femmes d'une même famille ont perdu la vie dans l'incendie d'un appartement. Deux autres victimes, grièvement atteintes, ont été évacuées au CHU de Cocody.

Le drame s'est produit dans la matinée du samedi 12 septembre 2026, à Cocody-Angré. Alors qu'elles étaient venues prendre part aux festivités liées au mariage de l'un des leurs, sept femmes d'une même famille ont été victimes d'un incendie dans un appartement.

Le bilan est particulièrement lourd. Cinq d'entre elles n'ont pas survécu. Parmi les victimes figurent la mère, la tante et trois soeurs du marié. Deux autres femmes ont été secourues puis évacuées en urgence au Centre hospitalier universitaire (CHU) de Cocody, où elles ont été prises en charge pour des soins intensifs.

Deux ministres sur les lieux

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Face à ce drame, les autorités gouvernementales se sont rendues sur le site pour s'enquérir de la situation et apporter leur soutien à la famille endeuillée.

La ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté, Myss Belmonde Dogo, et le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, ont effectué une visite sur les lieux de l'incendie.

Cette présence avait notamment pour objectif de constater les conséquences du sinistre, de recueillir les premières informations sur les circonstances du drame et de témoigner de la solidarité du Gouvernement à la famille.

« Face à une telle épreuve, les mots sont difficiles », a déclaré Myss Belmonde Dogo, exprimant sa compassion aux proches des victimes.

Le soutien aux blessées

La ministre a également assuré que les deux survivantes hospitalisées bénéficieraient de l'attention des pouvoirs publics.

Le Gouvernement, a-t-elle indiqué, ne ménagera aucun effort pour contribuer à leur prise en charge et leur permettre de retrouver la santé.

En attendant que les circonstances exactes de l'incendie soient établies, le drame de Cocody-Angré plonge une famille entière dans le deuil. Une célébration qui devait réunir les siens autour d'un mariage s'est ainsi transformée en une tragédie qui laisse derrière elle cinq décès et deux blessées hospitalisées.