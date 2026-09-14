Togo: C'est bien la rentrée !

13 Septembre 2026
Togonews (Lomé)

Un communiqué circulant depuis quelques jours sur les réseaux sociaux annonce un report de la rentrée scolaire du 14 au 21 septembre 2026. Cette information est fausse.

La rentrée pour le préscolaire, le primaire ainsi que le secondaire général et technique reste bel et bien fixée au lundi 14 septembre.

Ce type de rumeur n'est malheureusement pas nouveau.

L'auteur ou les auteurs de cette nouvelle rumeur semblent viser, une fois de plus, à créer une confusion inutile chez les parents et les élèves, à la veille de la reprise des cours.

Une démarche aussi vaine que regrettable, qui ne fait que compliquer inutilement l'organisation des familles à un moment déjà chargé de l'année.

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