Tunisie: Décès de Mohamed Garfi, figure majeure de la musique tunisienne

Le musicien, compositeur et chef d'orchestre tunisien Mohamed Garfi est décédé dimanche 13 septembre 2026, à l'âge de 78 ans, a annoncé le ministère des Affaires culturelles. Il laisse derrière lui une riche carrière artistique et créative qui s'est étendue sur plusieurs décennies et a contribué à l'enrichissement de la musique tunisienne et arabe.

Né à Tunis en 1948, Mohamed Garfi comptait parmi les musiciens tunisiens les plus novateurs. Dès ses débuts, il avait privilégié la recherche et l'innovation, s'éloignant des courants musicaux dominants.

Il avait entamé sa carrière musicale en 1969 comme altiste au sein de l'Orchestre symphonique tunisien, avant de fonder le Groupe 71. Il avait ensuite pris la direction et la gestion de la Troupe de la ville de Tunis pour la musique, collaborant notamment avec le poète Abdelhamid Khraief et les artistes Thamer Abdeljaouad, Aziza Boutrâa et Ahmed Zarrouk.

Mohamed Garfi avait également travaillé avec l'artiste Béchir Drissi, son ami et collègue, sur plusieurs oeuvres théâtrales et opéras dont il avait assuré la conception et la mise en scène.

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Compositeur et auteur musical, mais également chef d'orchestre, il avait contribué à plusieurs oeuvres pour le théâtre, le cinéma et la télévision. Son parcours l'avait également amené à collaborer avec les Rahbani, Marcel Khalifa, Julia Boutros et Ali El Hagar dans le cadre du programme « Aswat Al Houria ».

Le défunt avait composé des oeuvres sur des textes de grands poètes, notamment Mahmoud Darwich, Abou el Kacem Chebbi, Ahmed Fouad Negm, Saïd Akl, Mansour Rahbani et Abdelhamid Khraief.

Après son départ de la Troupe de la ville de Tunis pour la musique, il avait présenté le spectacle "Zakharef Arabia" dans plusieurs festivals. Son dernier spectacle, "Min Qaâ El Khabia", avait ouvert le Festival international de Carthage le 19 juillet 2025.

Mohamed Garfi avait également laissé plusieurs ouvrages et études sur la musique, dont "Les formes instrumentales dans la musique classique en Tunisie" (1996), "Pages de la musique mondiale" (1997) et "Le théâtre musical arabe" (2009), ainsi qu'une traduction consacrée à la musique arabe publiée en 2006.

Le ministère des Affaires culturelles a présenté ses condoléances à la famille du défunt, ainsi qu'à ses proches, amis et collègues du monde artistique et culturel.