Tunisie: Réseaux sociaux - Les ministères libres de désactiver les commentaires sur leurs pages officielles

13 Septembre 2026
La Presse (Tunis)
Par M. B

Le ministre des Technologies de la communication, Sofiene Hemissi, a affirmé que la désactivation de la fonctionnalité des commentaires sur les pages officielles des ministères et des établissements publics ne fait pas l'objet d'une décision centralisée.

Dans une réponse à une question écrite du député à l'Assemblée des représentants du peuple (ARP), Chokri El Bahri, le ministre a expliqué que la plateforme Meta permet aux administrateurs des pages d'activer ou de désactiver cette fonctionnalité.

Il a précisé que la fermeture des commentaires figure parmi les fonctionnalités mises à la disposition des administrateurs des pages, lesquels sont habilités à l'activer, à la désactiver ou à la maintenir en service.

Concernant l'existence d'un cadre de référence ou de normes communes régissant la gestion des pages officielles des institutions publiques, notamment en matière d'interaction avec les citoyens et de gestion du débat public sur les plateformes numériques, le ministre a indiqué que l'Agence nationale de la cybersécurité met à la disposition des administrations un guide de référence pour la gestion optimale des pages Facebook.

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Ce guide comporte principalement des recommandations relatives à la protection des pages contre les cybermenaces, a-t-il précisé, ajoutant qu'il ne traite pas des mécanismes d'interaction avec les citoyens ni de la gestion du débat public.

Selon le ministre, ces questions ne relèvent pas du domaine de compétence de l'Agence nationale de la cybersécurité.

La réponse ministérielle intervient en réaction à la question écrite de Chokri El Bahri sur la politique de communication gouvernementale relative à la gestion des pages officielles des institutions publiques sur les réseaux sociaux.

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