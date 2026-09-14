Tunisie: Le réseau de la SONEDE visé par des actes de sabotage à Kasserine

La conduite principale du réseau d'eau potable relevant de la Société nationale d'exploitation et de distribution des eaux (SONEDE), au niveau de la localité d'El Berak, dans la délégation d'El Ayoun (gouvernorat de Kasserine), a été la cible à plusieurs reprises d'actes de sabotage liés à des tentatives de branchements anarchiques destinés à l'irrigation de terres agricoles, a indiqué dimanche le président du Conseil local de développement d'El Ayoun, Fathi Semmiti.

Dans une déclaration à l'Agence TAP, Fathi Semmiti a précisé que 19 branchements anarchiques ont été recensés à El Berak durant l'été 2026, soulignant que ces pratiques ont provoqué des perturbations, voire des interruptions totales de l'approvisionnement en eau potable dans la localité.

Selon lui, les auteurs de ces actes introduisent notamment des sacs, des morceaux de tissu et des pierres dans les conduites d'eau afin de dissimuler les branchements anarchiques. Ces opérations seraient principalement effectuées durant la nuit, a-t-il ajouté.

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Les services techniques de la SONEDE sont intervenus à plusieurs reprises pour retirer les matériaux introduits dans les conduites, supprimer les branchements anarchiques et réparer les dommages causés au réseau, en présence des autorités locales et des unités sécuritaires.

Un réseau fragilisé par les branchements anarchiques

Fathi Semmiti a expliqué que le faible débit d'eau dans la région ne permet pas au réseau de supporter les branchements anarchiques, ce qui entraîne des perturbations importantes dans l'approvisionnement des habitants.

Il a estimé que les personnes impliquées endommagent délibérément la conduite principale afin de dissimuler leurs branchements, compliquant ainsi davantage la mission des services chargés d'assurer un approvisionnement régulier en eau potable.

Le président du Conseil local de développement d'El Ayoun a appelé, dans ce contexte, à prendre les mesures légales nécessaires à l'encontre des personnes impliquées et à renforcer les sanctions afin de mettre fin à ces pratiques.

Il a également estimé que les campagnes de sensibilisation et les négociations à l'amiable avec les habitants ne suffisent plus pour faire face à cette situation, appelant à des mesures plus strictes contre les actes de sabotage et les branchements anarchiques.

Un nouveau réservoir proposé

Pour améliorer l'approvisionnement en eau potable, le Conseil local de développement d'El Ayoun a proposé la construction d'un nouveau réservoir d'eau à El Berak, destiné aux douars de Saadlia, El Berak et Rouabeh.

Cette infrastructure devrait contribuer à réduire la pression exercée sur les autres douars, notamment Ketratlia, Ramadhnia et Soualmia, selon Fathi Semmiti.

Il a expliqué que le réservoir actuellement en service assure l'approvisionnement de six douars, mais ne répond plus aux besoins réels des habitants. La résolution durable du problème nécessite ainsi, selon lui, le renforcement de l'infrastructure du réseau d'eau, parallèlement à la lutte contre les branchements anarchiques et les actes de sabotage.

Fathi Semmiti a enfin alerté sur la poursuite des dégradations du réseau d'eau potable à El Berak, en l'absence de mesures suffisamment dissuasives pour empêcher la répétition de ces actes.

À noter qu'il n'a pas été possible de joindre le directeur régional de la SONEDE à Kasserine pour obtenir des précisions sur la situation, ni le délégué d'El Ayoun.