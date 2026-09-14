Tunisie: Bassin minier - Les fortes pluies endommagent plusieurs tronçons de la voie ferrée

13 Septembre 2026
La Presse (Tunis)

Les fortes pluies enregistrées samedi soir dans plusieurs délégations du bassin minier, notamment à Oum El Araies et Métlaoui, ont provoqué la crue de plusieurs oueds, dont l'oued Thelja, occasionnant des dégâts sur plusieurs tronçons de la voie ferrée, notamment au niveau des stations de Thelja et de Kef Eddour, relevant de la Compagnie des phosphates de Gafsa (CPG).

Ces dommages ont entraîné la suspension du transport du phosphate par voie ferrée sur les tronçons concernés, en attendant l'achèvement des constats techniques et la vérification de leur état.

Les interventions nécessaires porteront notamment sur la réparation des parties endommagées de la voie ferrée et la remise en état des tronçons affectés par les écoulements d'eau. Les équipements, wagons et remorques susceptibles d'avoir été endommagés par les intempéries feront également l'objet de contrôles.

La reprise de la circulation ferroviaire interviendra après la sécurisation des tronçons concernés et l'achèvement des interventions nécessaires.

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