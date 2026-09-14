Tunisie: Une usine de protéines d'insectes au coeur d'un quartier résidentiel à Menzel Bouzelfa - Le FTDES alerte

13 Septembre 2026
La Presse (Tunis)

Le Forum Tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES) a récemment exprimé son soutien aux habitants de la délégation de Menzel Bouzelfa, dans le gouvernorat de Nabeul, rejetant l'implantation d'une unité industrielle de fabrication de farine animale et de protéines à base d'insectes dans leur ville.

Soulignant que « cette activité est classée en première catégorie des activités dangereuses, insalubres ou incommodes », selon l'arrêté du ministère de l'Industrie du 15 novembre 2005, le forum a estimé, dans un communiqué, que « ce classement impose impérativement son éloignement des zones urbaines et d'habitation ».

D'après le FTDES, l'emplacement de l'usine, installée depuis environ deux ans à Menzel Bouzelfa, au coeur d'un quartier résidentiel, pose un sérieux problème d'un point de vue juridique et environnemental. Initialement dédiée à la valorisation des déchets de fruits et légumes, l'entreprise a obtenu en 2022 une autorisation pour étendre son activité à la production de protéines d'insectes avec une capacité de 31,3 tonnes par jour, devant atteindre 12 000 tonnes par an d'ici 2027.

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Le forum a, à cet égard, critiqué « l'autorisation délivrée par l'Agence nationale de protection de l'environnement », malgré les menaces liées à l'implantation de l'usine au sein d'une zone résidentielle comprenant des terres agricoles et des zones irriguées.

Le forum a appelé les ministères de l'Environnement et de la Santé, ainsi que les autorités locales et régionales, à réexaminer le dossier juridique, les signaux d'alerte des citoyens ainsi que l'étude d'impact sur l'environnement relatifs à cette usine. Le droit à la santé et à un environnement sain étant des droits constitutionnels.

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