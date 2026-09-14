Tunisie: Ligue des champions / Premier tour préliminaire retour - Djoliba vs CA - (2-2) - Une résilience payante

Malgré certaines carences défensives, le Club Africain a fait preuve d'une formidable solidité mentale pour valider son passage au tour suivant.

Bénéficiant d'une courte avance au match aller, le CA a abordé la manche retour à Bamako en détenant un léger avantage au score (1-0). Dès le coup d'envoi, le CA a débuté le match pied au plancher, avec une intensité maximale, beaucoup d'énergie et une grande vitesse afin de piéger Djoliba d'entrée de jeu. 7' de jeu, Cherimi se fait faucher à l'entrée de la surface mais la situation ne sera pas mise à profit.

La minute qui suit, Mouhib Chamekh écarte le danger sur un rush de Sidibé avec un service de Sissoko. Ce faisant, le match s'emballe assez tôt, et le premier quart d'heure vaudra le détour, avec une ouverture du score par Djoliba, signé Abass Kouyaté, puis une rapide égalisation clubiste de la part de Sadok Kadida, servi par Kinzumbi en pleine surface qui égalise à la 18'. A partir de la 25', la pluie s'en mêle, pour ne pas parler d'intempéries, fussent-elles ponctuelles.

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Il n'empêche que le CA va se montrer particulièrement actif sur contre clair avec Kadida qui enveloppe et manque de peu de doubler la mise vers la demi-heure de jeu. Par la suite, le but va chauffer des deux côtés, mais on en restera là pour ce premier half. De retour de pause cependant, le CA cède de nouveau sur un but du nouvel entrant Fernand Dakoua (50'). Djoliba accentue sa domination par la suite, mais Simpara sauve carrément le CA vers la 55'. 63', Mouhib Chamekh sauve à son tour le CA d'un but tout fait en s'interposant à la frappe de Sidibé, pleine surface.

76', le tournant du match intervient avec un but de Nkeng qui confirme sa réputation de buteur. Le Club Africain touche au but, et de toute évidence, au final, ce CA-là puise sa force dans des valeurs de solidarité et d'engagement, un caractère indispensable pour s'imposer. Le match s'est arrêté plus de 15' à cause de la violence du public local. Des frayeurs oui, mais au bout, une qualification heureuse. Le CA va maintenant retrouver le TP Mazembe au tour suivant.

Djoliba AC : Souleymane Coulibaly, Modibo Camara, Abdoul Coulibaly (Christophe Dembelé), Abass Kouyaté, Fabian Mazan (Fernand Araba Dakoua), Badra Diakité, Kader Armel, Brahim Dembele, Aliya Toure, Ladji Sidibe, Mohamed Sissoko.

CA : Mouhib Chamekh, Ghaith Zaalouni, (Bouabid) Ammar Abdelhak, Ismaila Simpara, Houssem Ben Ali, Alain Kanté (Moataz Zaddem), Saidou Khan, Aymen Harzi (Hamza Khadhraoui), Osama Cherimi, Philippe Kinzumbi (Ryan Tetego), Mohamed Sadok Kadida (Taddeus Nkeng).