Tunisie: Ligue 1 / 4e Journée - Premiers succès de l'ASM et du ST

Sans être brillants mais réalistes à souhait, les Marsois ont signé, face aux Etoilés, leur premier succès de la saison. Les Stadistes, eux, sont allés chercher leur première victoire à Hammam-Sousse

L'Avenir Sportif de La Marsa et le Stade Tunisien ont été les grands bénéficiaires des matchs avancés de la 4e journée, disputés hier après-midi, en signant leurs premières victoires de la saison.

A La Marsa, si les Étoilés se sont montrés un peu plus entreprenants lors des vingt premières minutes de jeu, les Marsois, eux, étaient efficaces sur la troisième occasion qui s'est présentée à eux : on jouait à la 23' quand, suite à un contre rapide, Rayane Hamrouni sert dans le dos des défenseurs Firas Aifia, à son tour de servir sur un plateau et en pleine surface de réparation Nour Mani qui, d'une pichenette, lobe le portier étoilé, Sabri Ben Hassen.

A partir de cet instant, la physionomie du match a changé : les Etoilés qui attaquaient à la recherche du but égalisateur et les Marsois qui optaient pour la prudence, par moments excessive, et n'opéraient par des contres que quand l'occasion se présentait, mais sans prendre le moindre risque.

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Un classique, certes, pour les Marsois, mais ils étaient si déterminés à préserver leur avantage au score qu'ils ont réussi à le faire, malgré toute la bonne volonté des camarades de Wajdi Kechrida. Par ailleurs, le portier marsois, Hamza Ben Cherifia, a été l'auteur de trois arrêts décisifs en deuxième mi-temps. Il était clair que les Banlieusards voulaient à tout prix remporter leur première victoire de la saison et ils ont réussi à l'obtenir en faisant preuve de réalisme et de détermination.

A Hammam-Sousse, les Stadistes ont signé leur première victoire de la saison sur un joli score (3-1). Pourtant, ce sont les Hammam-Soussiens qui ont ouvert la marque par le biais de Omar Smari (38'). Puis, la machine stadiste a carburé à plein régime. Fakhreddine Ben Youssef a d'abord égalisé dans le temps additionnel de la première mi-temps (45'+2). En deuxième mi-temps, Amadou Ndiaye a doublé la mise à la 63' et Youssef Saafi a enfoncé le clou en transformant un penalty dans le temps additionnel (90'+6).

Enfin, l'USM a été tenue en échec par l'USBG au terme d'un match très disputé (3-3). Les buts de l'USM sont signés Salah Barhoumi (7'), Raed Bouchniba (60') et Ahmed Bouassida (63') tandis que Ghazi Ayadi (17'), Abdelwahab Bakhouche (45'+3) et Idriss Mhirsi (53') ont marqué pour l'USBG.