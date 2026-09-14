Afrique: Algérie-Sénégal - Iman Travel Agency veut créer un pont entre tourisme, culture et spiritualité

L'Algérie et le Sénégal veulent renforcer leurs liens à travers le voyage et le tourisme. C'est l'ambition portée par Iman Travel Agency, une agence spécialisée dans la destination Algérie-Sénégal, qui entend rapprocher les deux peuples en misant sur la découverte touristique, culturelle, gastronomique, mais aussi religieuse et spirituelle.

L'une des particularités de son offre réside dans la mise en place d'un parcours religieux et spirituel autour de la Tidjaniya, destiné à valoriser les hauts lieux historiques et spirituels liés à cette importante tradition soufie.« Beaucoup ignorent que Cheikh Ahmed Tidiane Chérif est né en Algérie. Et principalement à Ain Madhi, une commune algérienne et un ancien ksar fortifié de la wilaya de Laghouat », a indiqué El Hadji Malick Ndiaye, fondateur de Iman Travel Agency.

À travers cette initiative, l'agence ambitionne de raffermir les relations entre les deux peuples, mais aussi de contribuer à lever les barrières et les préjugés. L'objectif est de faire découvrir, de part et d'autre, le potentiel des deux pays : la diversité des régions et des paysages, la richesse des sites touristiques, mais également la variété des traditions, des cultures et de la gastronomie.

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Pour El Hadji Malick Ndiaye, cette démarche prend également une dimension personnelle et spirituelle. « En tant que Tidiane, j'ai eu le privilège de me rendre sur ces lieux saints pour me ressourcer et marcher sur les traces de Cheikh Ahmed Tidjane Chérif. Ce voyage m'a permis d'embrasser l'histoire de la Tidjania et de vivre une expérience inoubliable », s'est-il réjoui.

Fort de cette expérience, le fondateur de Iman souhaite désormais permettre à d'autres fidèles de vivre à leur tour ce voyage sur les traces du fondateur de la Tidjaniya. Il espère ainsi que chaque Tidiane du Sénégal puisse avoir la chance de découvrir ces lieux chargés d'histoire et de spiritualité.

Mais le projet ne se limite pas à un voyage du Sénégal vers l'Algérie. L'agence invite également les Algériens à venir découvrir le Sénégal, son patrimoine, sa culture et ses différentes facettes.

Pour Abdel Chabane, Algérien et également fondateur de Iman Agency Voyage, cette initiative répond à une réalité : « Malheureusement, les deux peuples, les deux nations ne se connaissent pas bien ».

D'où la volonté de créer un pont entre l'Algérie et le Sénégal, en s'appuyant sur ce qui les rapproche : leur histoire, leur fraternité, leur engagement, leurs cultures, leurs traditions et surtout leur héritage religieux commun.