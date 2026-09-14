Sénégal: Premier League - Premier derby pour Iliman Ndiaye à City

Ce dimanche 13 septembre à 15h30, les Sky Blues feront face aux Red Devils à Old Trafford. Un match comptant pour la quatrième journée. Un premier derby mancunien pour Iliman Ndiaye.

Manchester City sera confronté à Manchester United ce dimanche au Théâtre des rêves. Un 199e derby entre les deux clubs, mais une première pour le Sénégalais Iliman Ndiaye. Il sera le deuxième Sénégalais à vivre ce derby électrique qui marque une rivalité profonde entre les deux équipes.

Le premier est Mame Biram Diouf, le 19 janvier 2010, lors d'un match de Coupe de la Ligue anglaise, sous les couleurs des Red Devils. Le Sénégalais, alors âgé de 22 ans, était entré en jeu, mais ne pouvait éviter la défaite des siens, battus 2-1 à l'Etihad. Il prendra néanmoins sa revanche contre les Sky Blues de Manuel Pellegrini le 30 août 2014 en inscrivant le seul but de la rencontre. Après une merveille de course. Il jouait alors pour Stocke City.

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Pour son deuxième match de Premier League, Iliman devra faire face aux hommes de Michael Carrick, qui devront arriver avec un besoin de victoire. Manchester United est actuellement 11e au classement avec 4 points après 3 journées. Lors de la dernière, ils ont été tenus en échec au Hill Dickinson Stadium par Everton (2-2), à la suite d'un match fou, marqué par une égalisation dans les dernières secondes de Maitland-Niles, d'une frappe qui n'a pas manqué de nettoyer la lucarne droite de Senne Lammens. Manchester City, de son côté, compte 9 points sur 9 possibles, occupant ainsi la tête du classement avec Arsenal, qui ne fait pas moins.

Par ailleurs, il faut souligner qu'Iliman Ndiaye n'a jamais marqué face à United en trois matches de championnat. Un premier derby qui pourrait lui permettre d'ouvrir son compteur avec Manchester City et de faire trembler Old Trafford. Durant ses débuts la semaine dernière avec City, Maresca a critiqué son positionnement, mais s'est dit confiant pour la suite. Une occasion en or se présente donc de séduire le coach et les supporters et, pourquoi pas, se faire une place de titulaire sur l'une des ailes.