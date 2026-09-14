Ile Maurice: Dhaneshwar Damry annonce la création d'une «AI City»

La 16e Convention internationale de GOPIO, qui prend fin aujourd'hui, a consacré sa deuxième journée, hier, aux investissements et aux nouvelles technologies.

Lors de la quatrième séance, consacrée à la finance, la construction, le numérique et l'intelligence artificielle (IA), à l'Ocean Creek Hotel, à Balaclava, le junior minister aux Finances, Dhaneshwar Damry, a livré un plaidoyer en faveur de Maurice comme plateforme d'investissement et centre de «de-risking» pour l'Afrique.

Nouvelle vision

S'adressant aux investisseurs présents, il a d'abord souligné qu'«en termes économiques, l'IA peut être un risque». Il a assuré que le gouvernement entend en faire un moteur de croissance et d'emplois. Dhaneshwar Damry a comparé la situation de Maurice à celle de l'Inde, dont la croissance aurait atteint environ 7,8 % au dernier trimestre, contre moins de 3 % pour Maurice. Avec 1,3 milliard d'habitants, l'Inde dispose d'un marché bien plus vaste que Maurice, qui compte environ 1,2 million d'habitants.

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«Pourquoi les investisseurs privés devraient-ils venir à Maurice ? C'est une question valable», a-t-il reconnu. Pour lui, la réponse réside dans une nouvelle vision de Maurice. Le pays ne devrait plus être considéré unique- ment comme un marché de 1,2 à 1,3 million de consommateurs, mais comme une porte d'accès à un continent de 1,4 milliard d'habitants. L'Afrique, avec ses 54 pays, affiche une croissance de 6 % à 7 % et un âge médian d'environ 19 ans. Pourtant, la perception du risque demeure un frein majeur aux flux de capitaux.

Opportunités

Dans ce contexte, le gouvernement entend positionner Maurice comme un centre de «de-risking» pour l'Afrique. Dhaneshwar Damry a indiqué que le continent disposerait d'environ 4 000 milliards de dollars de fonds de pension, dont une faible part est investie en Afrique.

L'IA constitue l'un des piliers de cette stratégie. Le junior minister a annoncé la mise en place prochaine d'une «AI City» dans les deux à trois prochains mois. Le projet prévoit une connectivité par fibre optique entre Maurice, l'Afrique, l'Inde et l'Asie, un centre de données de haute performance, d'environ 50 mégawatts de processeurs graphiques (GPU) alimenté par des énergies vertes, une «AI factory» et un centre de cybersécurité piloté par l'IA. Un protocole d'accord avec Amazon prévoit également la formation de 50 000 Mauriciens aux compétences numériques, sur une année financière.

Le ministre a aussi évoqué les perspectives dans la finance numérique et de la tokénisation. «Nous essayons de positionner Maurice dans la chaîne de valeur de la finance tokénisée mondiale», a-t-il affirmé.

Enfin, il a rappelé les op- portunités dans les énergies renouvelables et la sécurité alimentaire. Maurice aurait besoin de 11 à 13 milliards de dollars d'investissements pour atteindre son objectif de 60 % d'énergies renouvelables d'ici 2035, tandis qu'un projet de partenariat public-privé d'environ un milliard de dollars est en cours de finalisation.

«Il ne faut plus considérer Maurice seulement. C'est Maurice comme centre de derisking de l'Afrique», a conclu Dhaneshwar Damry, invitant les investisseurs à considérer le pays dans leurs choix d'allocation de capitaux.