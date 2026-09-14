Ile Maurice: Au moins 6 morts et 130 disparus après le naufrage d'un ferry

13 Septembre 2026
L'Express (Port Louis)

Au moins six personnes ont trouvé la mort et 130 autres sont portées disparues ce dimanche 13 septembre après le chavirage d'un ferry assurant la liaison entre les îles de Java et de Bornéo. Sous l'effet de mauvaises conditions météorologiques, le navire a chaviré en mer avant que les secours ne parviennent à récupérer 107 survivants.

Le Virgo-Transport 8 avait appareillé samedi du port de Surabaya, dans l'est de Java, à destination de Banjarmasin, sur l'île de Bornéo. Selon la compagnie maritime et l'agence nationale de recherche et de sauvetage (Basarnas), 243 personnes se trouvaient à bord, dont 213 passagers et 30 membres d'équipage, aux côtés de nombreux véhicules.

Le contact radio avec le bâtiment a été brutalement interrompu dimanche vers 2 heures du matin, heure locale. D'après les premiers éléments, le capitaine avait signalé aux armateurs que le navire «penchait» dangereusement juste avant la perte de liaison.

Un navire chaviré mais toujours à flot

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Lors d'une conférence de presse tenue à Banjarmasin, le ministre indonésien des Transports, Dudy Purwagandhi, a apporté des précisions sur l'état du bâtiment : «D'après les observations effectuées par hélicoptère, le navire s'est retourné mais n'a pas coulé. À 15 heures, il avait chaviré mais demeurait à la surface.»

Les opérations de secours s'avèrent particulièrement périlleuses en raison d'une mer démontée. Des creux atteignant 2,5 mètres de hauteur ralentissent l'avancée des équipes déployées sur zone.

«La situation est extrêmement risquée pour les embarcations. Même notre navire de secours de 40 mètres est mis en danger par ces conditions», a averti I Putu Sudayana, responsable local des opérations de sauvetage. Un dispositif aérien, comprenant un hélicoptère de reconnaissance, participe aux recherches.

Des normes de sécurité régulièrement pointées du doigt

Les naufrages et accidents maritimes sont fréquents dans l'archipel indonésien, fort de plus de 17 000 îles. Le transport maritime y est vital, mais la sécurité pâtit régulièrement de normes insuffisantes, d'embarcations surchargées et de conditions météo très changeantes.

Ce drame s'ajoute à une série d'incidents récents dans la région. La semaine dernière, une vedette rapide transportant huit personnes -- dont cinq journalistes couvrant l'éruption du volcan Anak Krakatau -- a été portée disparue au large de Java. Le mois dernier, l'incendie d'un ferry assurant la liaison entre Bali et Lombok avait fait un mort et cinq disparus.

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