Ile Maurice: La découverte du système après le passage au pouvoir !

D'un côté, les Mauves mobilisent leurs régionales à l'occasion des 57 ans du parti, entamant un nouveau chapitre dans l'histoire du MMM post-Bérenger. De l'autre, le Fron Militan Progresis (FMP), après avoir conquis le poste de leader de l'opposition à travers Baboolall, poursuit la consolidation de son nouveau parti avec des recrutements pour le moins surprenants.

Ainsi, après avoir confirmé qu'il était en contact avec Valayden et Belcourt et suite aux appels du pied - restés sans réponse jusqu'ici - en direction du député travailliste Sydney Pierre, Bérenger a finalement officialisé l'arrivée de Valayden et de Dulloo au sein du FMP.

Deux ralliements qui ne manquent pas d'interpeller : Dulloo, ancien membre du Parti travailliste, qui ne voulait plus continuer à «asiz dan enn avion ki pe al krash devan» et qui rejoint le FMP en vue de participer à la construction d'une nouvelle génération politique, et Valayden, dont les rapports avec le leader du MMM ont toujours été marqués par les attaques et les divergences d'opinion.

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Ceux-là rejoignent ainsi un nombre de dissidents du MMM et quelques-uns venant d'autres partis, illustrant un regroupement qui nous rappelle que tout est possible - surtout à Maurice - en politique. Le temps nous dira si l'alchimie pourra opérer entre ces personalités issues de plusieurs écoles de pensée et quelle place les uns et les autres auront dans la hiérarchie du FMP !

S'il faut reconnaître à Bérenger un certain courage en démissionnant de son poste de vice-Premier ministre en mars dernier, tout en choisissant de repartir pratiquement de zéro, l'exemple des nouvelles recrues, le choix de Baboolall, dont le profil castéiste a pesé dans la balance pour le poste de leader de l'opposition, rappellent des réflexes d'un leader souhaitant créer un nouveau parti avec de vieilles règles classiques. Il en va de même pour les critiques qui évoquent le jeu traditionnel de la politique : une posture dans l'opposition et une autre au gouvernement.

Sa soudaine révolte face à la longueur des congés parlementaires est un exemple. Même si Bérenger a raison de dénoncer le fait que l'Assemblée nationale n'ait siégé qu'une fois à la reprise avant de repartir en vacances pour les deux prochains mois, on pourrait lui faire remarquer que l'an dernier, alors qu'il faisait partie du gouvernement, les élus avaient également eu droit à deux mois de congés à pareille époque.

D'ailleurs, le problème ne se limite pas uniquement au deuxième trimestre. Chaque année, après les vacances de décembre, l'Assemblée nationale ne rouvre ses portes qu'au mois de mars. Bérenger nous aurait convaincus de sa sincérité si pareille question avait été abordée quand il était au gouvernement et s'il avait proposé des changements pour une meilleure optimisation des séances parlementaires.

Même constat que celui du relèvement de l'âge de la pension à 65 ! Voilà une démarche qu'il estimait - quand il faisait partie de la majorité - difficile mais nécessaire pour préserver la viabilité du système de protection sociale face au vieillissement de la population, tout en changeant d'avis et en condamnant cette mesure depuis qu'il a claqué la porte du gouvernement !

Il est dommage que les membres du FMP n'aient pas profité de leur passage au sein de la majorité pour provoquer certaines des réformes qu'ils dénoncent, avec raison, aujourd'hui ! Car condamner ces dysfonctionnements quand on est dans l'opposition semble facile, voire attendu, tandis que faire la révolution quand on est à l'intérieur du système requiert davantage de courage !

Pendant que le FMP aborde une autre phase de son histoire avec ses nouveaux adhérents, l'état-major mauve tente de démontrer, au travers de la mobilisation de ses branches, que le MMM reste solide malgré la cassure ! D'un côté, un FMP qui continue à écrire ses premiers chapitres avec Bérenger à sa tête, de l'autre, un MMM qui entame un nouveau chapitre post-Bérenger...